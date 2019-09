Setembro começa com chuvas em 10 municípios cearenses

O mês de setembro começou com chuvas no Estado. O Ceará registrou precipitações em, pelo menos, 10 municípios entre domingo esta segunda-feira (2). As chuvas leves e passageiras se concentraram nas primeiras horas da manhã. Os maiores acumulados foram em Jardim (12 mm) e Fortaleza (6,8 mm). Ao longo do dia de hoje, a tendência é de nebulosidade variável, ou seja, céu variando entre parcialmente nublado e claro.

As precipitações da manhã desta segunda foram associadas à presença da brisa terrestre, que é um sistema de vento local, de escala diurna, decorrente da diferença térmica entre a superfície terrestre e marítima, formando linha de nuvens sobre o oceano, acompanhando o formato do litoral, ocorrendo entre a noite e a madrugada.

Para esta terça (3), a Funceme indica que os litorais de Fortaleza e do Pecém poderão ter chuva de fraca intensidade. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.