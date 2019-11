Setor de rochas ornamentais receberá investimento milionário nos próximos anos no Ceará

Com alta projeção de crescimento econômico nos próximos dois anos, setor de rochas ornamentais no Estado vai receber mais de R$ 300 milhões em pesquisa de empresários que estimam registrar um crescimento de 991% nas exportações os quatro anos vindouros.

Se a previsão estiver correta, o setor passaria a acumular mais de US$ 200 milhões por ano com vendas para o exterior. Em 2018, último ano com dados consolidados, as exportações da área somaram US$ 18,3 milhões. A perspectiva foi confirmada por Carlos Rubens, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores Granitos do Estado do Ceará (Simagran-CE), durante a edição de 2019 da Brazil Stone Fair, realizada no Centro de Eventos do Ceará.

No entanto, o presidente do Simagran explica que o retorno desse investimento terá um prazo de maturação um pouco mais longo, pois será focado na área de pesquisa e melhoramento de processos, citando as áreas de extração e beneficiamento de rochas, por exemplo. Mas ele assegurou que a perspectiva dos empresários locais é extremamente positiva.