Shoppings registram crescimento nas vendas de até 42%

Apesar do período de instabilidade econômica que vive o país, chegando a registrar queda do PIB no primeiro trimestre, o comércio dentro dos shoppings cearenses está fluindo muito bem e encontra-se em em alta. O crescimento das vendas atingiu 42% no quadrimestre inicial do ano.

Como prova desse ascensão, o comércio dentro dos Shoppings Centers está programado para receber, até o momento, cerca de 43 novas lojas. A construção de academias, supermercados e farmácias é uma metodologia exitosa, tendo em vista que aumenta o fluxo de pessoas dentro dos Shopping, colaborando para esse crescimento das vendas.

Por outro lado, o comércio varejista ampliado variou pouco nos primeiros três meses do ano (1% em janeiro, -0,5% em fevereiro e 1,1% em março). Os dados são da pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).