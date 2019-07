Sinalização de Tasso para o PDT: “PSDB vai dialogar com todos, menos com o PT”, afirma Luiz Pontes

‘’Temos pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, mas isso não nos impede de conversar com todos os partidos, menos com o PT. Sou homem de diálogo’’. A declaração é do Presidente da Executiva do PSDB, Luiz Pontes, ao ser questionado sobre a troca de afagos entre o senador Tasso Jereissati (PSDB), o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Tasso, ao participar do evento da Prefeitura para o lançamento do pacote de obras de R$ 1,5 bilhão, fez elogios à administração de Roberto Cláudio e, após a solenidade, em entrevista coletiva, admitiu a possibilidade de abertura de conversas para uma futura aliança entre PSDB e PDT.

As palavras de Tasso, segundo Luiz Pontes, reforçam o seu sentimento: os tucanos estão abertos para dialogar e conversar com diferentes lideranças dos partidos que entrarão na corrida pela Prefeitura da Capital, das cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e de Municípios do Interior. Ele lembrou que, nesse momento, o PSDB tem o seu pré-candidato, que é o ex-deputado estadual Carlos Matos.

‘’Temos, hoje, um pré-candidato à Prefeitura, que tem experiência na administração pública, conhece bem a gestão dos recursos públicos e está preparado para comandar uma cidade no porte da Capital’’, expôs Luiz Pontes, ao se referir ao ex-deputado Carlos Matos, o pré-candidato do PSDB à sucessão de Roberto Cláudio.

Para o ex-senador Luiz Pontes, Fortaleza tem hoje um bom modelo de gestão, mas o PSDB quer avanços para, conforme enfatizou, a cidade ganhar ainda mais ações e projetos que beneficiem a população mais pobre. Ao falar sobre “boa gestão”, Pontes fez referência, por exemplo, à área do turismo que tem transformado a cidade em um dos principais atrativos para quem quer visitar o Nordeste, seja turista nacional ou estrangeiro.