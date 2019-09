Sindicato pede na Justiça para anular nomeação de Cândido Albuquerque como reitor da UFC

A Associação dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) agiu com pedido de liminar judicial para cancelart a nomeação e a posse do reitor Cândido Albuquerque, sob razão de que fere a autonomia universitária. A petição protocolada nessa quarta-feira (11). Albuquerque foi o candidato menos votado da lista tríplice e foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo.