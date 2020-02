Sine Municipal de Caucaia oferta 81 vagas de emprego nesta terça (11)

O Sine Municipal de Caucaia oferta nesta terça-feira (11/2) 81 vagas de emprego em 20 áreas diferentes. Garçom segue com oferta maior de vagas, totalizando 23 postos de trabalho. As vagas, em sua maioria, exigem experiência com comprovação.

Há 12 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência em 4 setores distintos.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial. Confira:

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoa com deficiência.

Ajudante de obras: 2 vagas, ambas para pessoas com deficiência.

Auxiliar de limpeza: 4 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Açougueiro: 1 vaga.

Auxiliar de cozinha: 2 vagas.

Auxiliar de limpeza: 1 vaga.

Auxiliar em saúde bucal: 3 vagas, todas para estágio.

Churrasqueiro: 1 vaga.

Cozinheiro geral: 1 vaga.

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Eletricista de instalação de veículos: 2 vagas.

Garçom: 23 vagas.

Jardineiro: 7 vagas.

Mecânico de veículos: 1 vaga.

Motorista auxiliar de tráfego: 3 vagas.

Motorista carreteiro: 4 vagas.

Motorista de caminhão: 1 vaga.

Operador de guincho: 1 vaga.

Operador de guindaste móvel: 1 vaga.

Padeiro: 1 vaga.

Sinaleiro (guindastes e equipamentos similares): 1 vaga

Técnico em saúde bucal: 3 vagas, para estágio.

Técnico em segurança do trabalho: 1 vaga.

Vendedor interno: 1 vaga

Vendedor pracista: 10 vagas.