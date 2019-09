O Sine Municipal de Caucaia oferta 18 vagas de emprego, sendo algumas são exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas foram divulgadas nessa segunda-feira (9).

As oportunidades são para:

operador de caixa (5, todas para pessoas com deficiência),

auxiliar de limpeza (2, ambas para pessoas com deficiência),

consultor de vendas (2),

gerente de produtos bancários (2),

administrador de orçamento (1, com nível superior),

analista de recursos humanos (1, com nível superior).

E ainda: gerente de operação de tecnologia da informação (1, com nível superior), gerente de planejamento e novos projetos (1, com nível superior), gerente de serviço de manutenção (1, com nível superior), mecânico de manutenção de máquina industrial (1) e recepcionista atendente (1, para pessoa com deficiência).

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

SERVIÇO

SINE MUNICIPAL

ONDE: Rua Coronel João Licínio, nº 517, no Centro, das 8 horas às 14 horas.