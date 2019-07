Sine Municipal de Caucaia tem 108 vagas nesta quinta-feira (4)

O Sine Municipal de Caucaia está com 108 vagas disponíveis nesta quinta-feira (4/7) para quem já tem cadastro no órgão e deseja se recolocar no mercado local. As oportunidades são apresentadas por empresas parcerias da Prefeitura diariamente.

As vagas de hoje são: segurança de evento (60), motorista carreteiro (10), fiscal de piso (5), mecânico de máquinas pesadas (4), cozinheiro geral (3), promotor de vendas (3, para pessoas com deficiência), maqueiro de hospital (3), auxiliar de limpeza (2, para pessoas com deficiência), oficial de serviços gerais (2), técnico de manutenção elétrica (2) e vendedor porta a porta (2).

E mais: analista de desenvolvimento de sistemas (1), auxiliar administrativo (1), borracheiro (1), cortador de roupas (1), eletricista de instalações de veículos (1), engenheiro de manutenção elétrica (1), gerente de infraestrutura de tecnologia (1), governanta de hotelaria (1), laboratorista de concreto (1), magarefe (1), operador de patrol (1) e técnico de edificações (1).

Todas as vagas são para quem já tem cadastro no órgão. Interessados devem comparecer à sede Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), entidade a qual o Sine é vinculado.

É necessário apresentar os originais da Carteira de Trabalho ou RG e CPF.

SERVIÇO

SINE MUNICIPAL

ONDE: rua Coronel João Licínio, nº 517, no Centro, das 8 horas às 14 horas.