Sine oferta 325 vagas de trabalho em Fortaleza

O Sine Municipal oferta 325 vagas de trabalho em Fortaleza envolvendo pessoas com deficiência (PcD). As vagas vão desde técnica em fibra óptica, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing.

As pessoas que querem essa oportunidade devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos estarão indo para um banco de dados para futuras vagas.

Confira as vagas:

Técnico em fibra óptica (70)

Operador de caixa (5)

Balconista de açougue (4)

Auxiliar de manutenção (3)

Estoquista (4)

Marceneiro (4)

Auxiliar administrativo (3)

Ajudante de cozinha (3)

Cozinheiro de restaurante (3)

Jornalista (2)

Entre outras ocupações

Nas unidades fixas as pessoas podem realizar serviços de intermediação de mão de obra, inscrição e encaminhamento para cursos de qualificação, habilitação para o seguro desemprego. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira. Já as unidades itinerantes não realizam habilitação para o seguro desemprego e o atendimento é feito de terça a sexta-feira. Todas as unidades do funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h.