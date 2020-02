Sintonizados com Capitão Wagner, policiais se mobilizam para ocupar galerias da Assembleia

O movimento dos policiais, com articulações pelas redes sociais, na busca de melhorias salariais, pode, na avaliação de bastidores políticos, representar um palanque mais forte para o Capitão Wagner, pré-candidato do PROS

O termômetro da corrida pela Prefeitura de Fortaleza pode ser medido, nessa quinta-feira, com as manifestações que estão sendo articuladas pelos policiais civis e militares que prometem lotar as galerias da Assembleia Legislativa e cobrar mais atenção do Governo do Estado com os índices de reajuste salarial da corporação.

A estratégia é entendida como uma estratégia para fortalecer a pré-candidatura do Capitão Wagner à Prefeitura. Wagner poderá surgir, a qualquer momento, como interlocutor nas negociações entre policiais e Governo estadual. Os policiais estão se mobilizando para, nessa quinta-feira (5), a partir das 9 horas, lotar as galerias da Assembleia Legislativa.

O governador Camilo Santana disse, em reunião com os deputados estaduais, que os investimentos somente com pessoal na área de segurança pública cresceu de R$ 1 bilhão, em 2015, para R$ 2.5 bilhões, em 2019, e, nesse momento, o Estado realiza estudos para definir qual será o percentual de reajuste dos policiais sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal.