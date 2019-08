Sistema Fecomércio-CE é destaque na programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

O Sistema Fecomércio-CE está na programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece entre os dias 16 a 25 de agosto de 2019, no Centro de Eventos. Durante 10 dias, tanto o Sesc quanto o Senac realizará uma série de atividades para o público de todas as idades, tendo como norte o grande tema desta edição, que é “As Cidades e Os Livros”. Mediações, oficinas, rodas de conversa, saraus e contação de histórias estão entre as ações idealizadas pelo Sistema.

Como forma de reforçar o papel da educação e, consequentemente, da leitura para quem deseja não apenas se qualificar profissionalmente, mas também ampliar o conhecimento sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, os visitantes vão ter a oportunidade de conferir o estande do Senac.

No local, vão estar à venda obras que são referência em educação profissional, com foco em administração e negócios, artes, arquitetura, gastronomia, turismo, comunicação, desenvolvimento social, design, moda, dentre outros temas, publicadas pela Editora Senac. Outro destaque desta edição é que os visitantes vão poder adquirir os livros das Edições Sesc São Paulo.

Sessões de autógrafos

O estande do Senac na Bienal também vai realizar sessão de autógrafos de duas obras inéditas das Edições Sesc São Paulo. No dia 23 de agosto, às 17h, Benjamin Abdala Jr. vai estar presente com o livro Ecos do Brasil: Eça de Queirós, leituras brasileiras e portuguesas. A obra reúne artigos de estudiosos brasileiros e portugueses, organizados por Abdala, sobre o trabalho literário de Eça de Queirós, além de trazer uma antologia de textos não ficcionais do autor. Antes, às 15h, haverá um bate-papo aberto ao público, promovido pelo estande da Universidade Federal do Ceará, com o Abdala e os professores Carlos Reis (Universidade de Coimbra) e José Carlos Siqueira (UFC), que também colaboraram com a publicação.

Além disso, no dia 24 de agosto, às 17h, Beatriz Furtado realiza sessão de autógrafos do livro Pós-fotografia, pós cinema: novas configurações das imagens, organizado por ela e por Philippe Dubois. Trata-se de uma coletânea de artigos de pesquisadores e artistas do Brasil, França, Bélgica e Canadá, criada pelo interesse comum por questões estéticas sobre os devires das imagens contemporâneas no cinema e na fotografia.

Entre livros, afetos e memória

A programação do Sesc durante a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará também prima pela diversidade de temas e atividades. No dia 17 de agosto, às 17h, por exemplo, acontece o Café Literário sobre Imagens e Visagens do Sertão, com os escritores Zé Wellington (CE), Márcio Benjamin (RN) e Bruno Paulino (CE).

Os três autores são nacionalmente reconhecidos por criar histórias de suspense e terror ambientadas no Nordeste do País. Já no dia 22 de agosto, às 19h, o Café Literário do Sesc conta com a presença dos booktubers Mel Ferras (SP) e Pedro Pacífico (SP), que vão trocar ideias e experiências sobre Literatura em Tempos de Rede. A mediação fica por conta de Fernando Alves.

Uma participante que promete atrair os interessados em literatura, música e cultura coreana é a escritora e influencer Babi Dawet (RJ). Autora de sucessos como Sonata em punk rock e Allegro em hip-hop, além de ter colaborado com os livros Um ano inesquecível e Turma da Mônica Jovem: uma viagem inesperada, ela ganhou uma legião de admiradores graças aos seus canais sobre K-pop. Babi participa, no dia 20 de agosto, do Quiz Literário, às 16h, e do Café Literário, às 18h. As poetas Nina Rizzi (CE) e Rayane Leão (SP)também participam de uma roda de conversa sobre a presença da mulher na literatura. O encontro acontece no dia 21 de agosto, às 19h, e vai contar com a mediação de Isabel Costa.

O Sesc vai promover ainda ações com foco na literatura negra, oralidade, vozes indígenas e poesias da cidade, com a presença de nomes como Férrez (PR), escritor conhecido pode criar histórias que acontecem nas periferias das grandes cidades, Eliana Alves Cruz (RJ), Samir Machado (RS), José de Almeida (DF), Slam das Minas SP, Talles Azigon (CE), Matheus Lins (CE), Sandro Sussuarana (BA),Carlos Eduardo Pereira (RJ), Cristiano Baldi (RS), Márcia Wayna Kambeba (PA), Thiago Tizzot (PR) e Meimei Bastos (DF), dentre outros. O público infantil não vai ficar de fora da programação. No período da manhã e da tarde, vão ser realizadas atividades lúdicas e educativas, como contação de histórias, oficinas de teatro e colagem e apresentações musicais.

SERVIÇO – Fecomércio-CE na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Abertura: 16 de agosto de 2019, às 20h

Período: 17 a 25 de agosto

Horário: 9h às 22h

Local: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza – CE

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

SENAC

Livraria Senac

Dia 16 de agosto – das 20h às 22h

De 17 a 25 de agosto – das 10h às 22h

Sessão de autógrafos do livro Ecos do Brasil: Eça de Queirós, leituras brasileiras e portuguesas, organizado por Benjamin Abdala Jr

Dia: 23 de agosto

Horário: 17h

Sessão de autógrafos do livro Pós-fotografia, pós cinema: novas configurações das imagens, organizado por Beatriz Furtado e Philippe Dubois

Dia: 24 de agosto

Horário: 17h

SESC

SÁBADO – 17 de agosto

10h – Biblioteca Narração de Histórias: Mônica Ribeiro

14h – Narração de Histórias: Mônica Ribeiro

16h – Roda de conversa: Bibliotecas comunitárias

17h – Café Literário: Imagens e Visagens do sertão – Zé Wellington (CE) e Márcio Benjamim (RN). Mediação: Bruno Paulino

18h – Sarau: Palavra Suja de Sangue – David Biriguy (PE)

19h – Café Literário: Personagens reais na literatura José de Almeida (DF) e Samir Machado (RS). Mediação: Ana Taciana Filgueira

DOMINGO

10h – Biblioteca Musical Infantil: Grupo Zip Zap

14h – Narração de histórias: Gorette Costa

16h – Vivência: Narrativas para Pais e Filhos: Mônica Ribeiro

17h – Oficina: Narrativas para Pais e Filhos: Mônica Ribeiro

18h – Sarau: Ave Cantadeira – Daniel Gonçalves (CAR)

Local: Espaço da Juventude

19h – Café Literário: Palavra escrita e como ato de resistência – Eliana Alves Cruz (RJ) e Flávia Péret. Mediação: Cícera Barbosa

SEGUNDA-FEIRA

10h – Biblioteca Narração de Histórias: Projeto Carambola

14h – Narração de histórias: Soraya Falcão

16h – Quiz Literário: Dragões do Eter

17h – Roda de Leitura: Diário de um Banana – Douglas Carioca

18h – Roda de conversa: Clube de leitura Geek – Douglas Carioca e Geomarque Sousa

19h – Café Literário: Reinos das palavras encantadas – Matheus Lins(CE) e Thiago Tizzot (PR). Mediação: Mariana Amorim

TERÇA-FEIRA

10h – Biblioteca: Lançamento de Livro A Menina dos Cabelos de Alfenim, de Fabiana Guimarães

14h – Narração de histórias: Roedores de Livros – Tino Freitas (FOR)

16h – Quiz Literário: Babi Dawet

17h – Roda de Leitura: Diário de um Banana – Douglas Carioca

18h – Café Literário: Babi Dawet. Mediador: Isabel Costa

QUARTA-FEIRA

10h – Biblioteca – Oficina de Teatro – Débora Frota

14h – Narração de histórias: Bichos, contos e encantos – Toni Edson (AL)

16h – Vivência de Teatro: Débora Frota

17h – Roda de conversa: Paginário – Selo Aliás

18h – Sarau: Poesia de quebrada – Sandro Sussuarana (BA)

19h – Café Literário: Mulher de palavra – Nina Rizzi (CE) e Rayane Leão (SP). Mediação: Jéssica Balbino

QUINTA-FEIRA

10h – Biblioteca Musical – Infantil – Grupo Zip Zap

14h – Narração de histórias: É ouro! Oba! – Toni Edson (AL)

16h – Roda de conversa: Livro livre e book crossing

17h – Poesia com Rapadura – Douglas Carioca e Lúcia Marques

18h – Sarau: A cidade é a mata – Marcia Wayna Kambeba (PA)

19h – Café Literário: Literatura em tempos de rede – Mel Ferras (SP) – Literature-se e Pedro Pacífico (SP) – Bookster. Mediação: Fernando Alves

SEXTA-FEIRA

10h – Biblioteca – Projeto Carambola (Teatro)

14h – Narração de histórias: Contos que encantam – Paula Yemanjá(CE)

16h – Poesia com Rapadura – Douglas Carioca e Lúcia Marques

17h – Café Literário: Narrativas contemporâneas Carlos Eduardo Pereira (RJ) e Cristiano Baldi (RS)

Mediação: Ana Taciana Filgueira

18h – Sarau: barulhento demais – Pedro Bomba (MG)

19h – Café Literário: A poesia das cidades – Meimei Bastos (DF) e Pedro Bomba (MG). Mediação: Talles Azigon

SÁBADO

10h – Biblioteca: Oficina de Colagem – Rosa Morena

14h – Narração de histórias: Paula Yemanjá (CE)

16h – Biblioteca: Oficina de Colagem – Rosa Morena

17h – Sarau: Encanto e poesia – irmãos Marinho (PE)

18h – Café Literário: Ferréz (PR). Mediação: Talles Azigon

19h – Batalha Slam das Minas (SP)