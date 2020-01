Sistema penitenciário ganha reforço de 70 novos agentes, nesta sexta-feira (31)

A segunda turma dos novos agentes penitenciários cearenses, aprovados no último concurso para a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), será nomeada nesta sexta-feira (31), pelo governador Camilo Santana. A cerimônia ocorre em solenidade no Palácio da Abolição, às 10h30.

Serão 70 novos agentes, de um total de 192 convocados em novembro pelo governador, que farão o reforço do sistema penitenciário. Dessa mesma convocação, outros 65 profissionais já tinham sido nomeados.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará