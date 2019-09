Sistemas de saneamento de 20 localidades cearenses vão ser fiscalizados pela Agência Reguladora do Estado

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) iniciou, nesta quarta-feira (4), mais um ciclo de fiscalização na área de saneamento no interior do Estado. O cronograma dos trabalhos contempla 20 localidades e segue até o dia 27. As ações têm o propósito de avaliar os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), visando a melhoria da qualidade no fornecimento de água e esgoto.

Os técnicos da Arce começam os trabalhos fiscalizando os sistemas de abastecimento de água das cidades de Choró e Senador Pompeu. Já na semana que vai do dia 9 ao dia 13, será a vez dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Russas e localidades de Bonhu, Flores, Jardim de São José e São João de Deus. Por fim, entre os dias 23 e 27, os analistas da Agência Cearense verificarão os sistemas da cidade de Aracati e localidades de Albuquerque Mutamba, Baixio, Boca do Forno, Cabreiro, Canavieira, Canoa Quebrada, Córrego da Inveja, Cumbe, Jardim, Pedra Redonda, Tabuleiro e Volta.

Ao concluir as fiscalizações e diante dos resultados, cabe à Agência Reguladora expedir relatório sobre os serviços prestados à população, inclusive nos âmbitos comercial e de atendimento. Pontos que vão do tratamento à adução e da reservação à distribuição deverão ser, minuciosamente, observados se estão em conformidade com as prescrições constantes nas leis, normas e regulamentos específicos do setor. Para essas atividades, se deslocarão dois técnicos da Agência que se manterão atentos a todos esses detalhes mencionados.