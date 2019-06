Sisu registra mais de 432 mil participantes, inscrições encerram amanhã

O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já registrou mais de 432 mil inscritos para as vagas do segundo semestre, de acordo com dados do O Ministério da Educação (MEC). As inscrições estão abertas desde terça-feira e vão até as 23h59 de amanhã. A plataforma funciona como programa de acesso ao Ensino Superior público para estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2018.

Até agora, Medicina é o curso mais procurado, contabilizando mais de 138.432 pedidos. Em seguida, aparecem Direito e Administração. Dos três mais procurados, apenas Administração não está entre os mais concorridos, isso porque o curso conta com o maior número de vagas ofertadas em todo o Brasil. Já o curso de Medicina é o que apresenta a maior relação de alunos por vaga.

Como é permitido que os estudantes escolham mais de uma opção de curso, já foram realizadas um total de 856.053 inscrições, 26% a mais em comparação com o segundo semestre de 2018.

Os interessados em concorrer por uma vaga tem até hoje para acessar o site do Sisu e se inscrever no programa.