Só no primeiro semestre de 2019, o Ceará tem quase o dobro de casos de hepatite registrados em todo o ano passado

Durante o primeiro semestre de 2019, o Ceará contabilizou 186 casos de hepatite em todo o Estado. Já em 2018, foram apenas 99 casos de hepatites B e C. Entre janeiro e junho deste ano, o Ceará conta com quase o dobro de casos que foram registrados durante todo o ano de 2018.

A hepatite do tipo C é a de maior ocorrência, registrando 103 casos só este ano. Ao todo, foram seis óbitos em decorrência de hepatite, uma do tipo B e cinco do tipo C da doença. Já nos últimos dez anos, foram 7.220 casos de hepatites virais. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo Brasil foram registrados 42.383 casos em 2018.

A hepatite é a inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. Em alguns casos, são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas.

As principais medidas de controle da hepatite são ações de prevenção como o não compartilhamento de objetos de uso pessoal como lâminas, alicates de unhas e seringas, por exemplo.