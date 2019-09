Sobe para 48 o número de ataques criminosos desde sábado no Ceará

Já foram registrados 48 ações criminosas no Estado do Ceará entre as 21h de sábado, e as 18h de terça-feira, sendo 38 deles realizados e outros 10 apenas tentativas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) agem para identificar e prender envolvidos nos ataques criminosos. Depois das ações policiais na noite dessa segunda-feira, 23, e terça-feira, 24, foram capturados mais 24 suspeitos. Com as prisões, o número de detidos por envolvimento nas ações criminosas ocorridas no Estado sobe para 31.

Ainda na noite desta terça-feira, um contêiner de ecoponto foi incendiado no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Além do incêndio, também foi possível constatar janelas quebradas.

As buscas para prender criminosos são coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Além da Polícia, as Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) está mobilizada para atender às ocorrências bombeirísticas.

*com informações da SSPDS.