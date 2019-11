Sobem para 20 as praias próprias para banho em Fortaleza

Vinte praias de Fortaleza estão próprias para banho no fim de semana. A informação é do boletim semanal de balneabilidade divulgado, nesta sexta-feira (29), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Outras sete praias estão impróprias e devem ser evitadas pelo banhista.

A surpresa da semana é a zona oeste, que vai do Centro a Barra do Ceará, com sete das dez praias monitoradas apropriadas para banho. Nesta zona, estão impróprios os dois trechos compreendidos entre as ruas Francisco Calaça e Lagoa do Abaeté, e a Barra do Ceará.

Zona leste

A zona leste, que inclui toda a Praia do Futuro, segue sendo a mais favorável para as atividades de esporte e lazer, com dez das 11 praias analisadas próprias para banho. A exceção é a praia do Farol, no Serviluz.

Zona centro

A zona centro, que inclui o Mucuripe, o Meireles e a Praia de Iracema, tem três das seis praias monitoradas na condição de própria. Os trechos compreendidos entre a Volta da Jurema e o espigão da rua João Cordeiro não foram analisados, por causa da obra de engorda da orla.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará