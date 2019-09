Sobral conta com 100% de cobertura da Atenção Básica com a Estratégia Saúde da Família

Sobral é o único município cearense que conseguiu atingir o número de 100% de cobertura da Atenção Básica com a Estratégia Saúde da Família. Os dados são do e-Gestor AB, sistema de informação do Ministério da Saúde.

Para alcançar esse perfil de qualidade de atendimento na saúde básica, a Prefeitura de Sobral tem investido na capacidade de atuação das equipes de Saúde da Família. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, em 2019 foi atingida uma média mensal de 82 mil consultas e procedimentos nos Centros de Saúde da Família.

“Essa conquista é o reflexo do trabalho desenvolvido pela gestão na busca pela excelência em saúde, tendo em vista que Sobral é destaque nacional em saúde pública. Por isso estamos trabalhando para a melhoria contínua do serviço de saúde olhando, sobretudo, para as pessoas que mais necessitam”, afirmou Gerardo Cristino, Secretário da Saúde.

Os bons resultados alcançados por Sobral são creditados ao compromisso dos profissionais que atuam no sistema municipal de saúde, a uma adequada da gestão dos recursos do SUS e à garantia do custeio em saúde por parte do município.

(*)com informação da Prefeitura de Sobral