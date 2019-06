Sobral é referência positiva no ensino público. Veja as outras manchetes do Alerta Geral de hoje

Manchetes do programa de hoje:

Ceará registra 19 mortes por Gripe H1N1: Doenças respiratórias são sempre complexas, pois são invisíveis e podem gerar quadros graves. Em 2019, até 6 de junho, 19 pessoas morreram por influenza no Ceará, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, por meio do boletim epidemiológico.

Vazamento de dados dos segurados do INSS entra na mira da Procuradoria-Geral da República: O pedido de inquérito civil público também sugere a revisão das regras de crédito consignado e regulamentação sobre a segurança e compartilhamento de dados dos beneficiários do INSS.

ProUni abre inscrições para o segundo semestre e oferta quase 170 mil bolsas em todo Brasil: Cerca de 169.226 bolsas de estudos estarão disponíveis para o programa em instituições particulares de ensino superior, sendo 68.087 bolsas integrais e 101.139 parciais, para o segundo semestre de 2019.

Grupo de senadores quer a volta das coligações proporcionais: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconhece que há negociações no Congresso neste sentido, mas é contra a pauta.

Cidade de Sobral é referência positiva no ensino público: Mais da metade das crianças brasileiras chegam ao final do terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler e compreender textos variados. É o que revela a Avaliação Nacional de Alfabetização.