Sobral, interior do Ceará, registra quinto caso de sarampo

Até 21 de setembro deste ano, foram notificados 152 casos da doença no estado, dos quais 111 foram descartados e 36 estão em investigação. O último caso autóctone de sarampo no Ceará foi diagnosticado em julho de 2015. Os sintomas da doença são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas.

O sarampo é altamente contagioso, podendo ser transmitido por meio de secreções ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A vacina tríplice viral está disponível em todos os postos de saúde do Ceará, segundo a Sesa, e é a principal maneira para evitar a o sarampo. No Brasil, 19 estados passam por surtos ativos de sarampo. Até agora, quatro mortes foram confirmadas no país, sendo três em São Paulo e uma em Pernambuco.