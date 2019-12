Sobral tem maior média de temperatura máxima do Ceará em dezembro

Sobral, localizado na macrorregião do Litoral Norte, possui a maior média de temperatura máxima do Ceará em dezembro entre os municípios monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a climatologia, a ‘Princesa do Norte’ tem máxima média de 35,9°C. Logo atrás dela vem Morada Nova, com 35,6°C, e os municípios de Crateús, Iguatu e Quixeramobim, todos estes com normal climatológica de 35,1°C.

Em relação a novembro, as médias não variam muito. Segundo o meteorologista da Funceme Raul Fritz, neste período do ano, as temperaturas tendem a ser mais elevadas, principalmente no interior.

“É comum que o Estado sofra com com temperaturas mais elevadas no segundo semestre de forma geral. No caso de Sobral, soma-se a um maior desenvolvimento urbano e as particularidades do seu microclima, o que contribui para índices mais extremos em relação às demais cidades”, reforça o pesquisador.

No comparativo com os demais municípios do País, Sobral, neste mês, ocupa o 5º lugar no ranking das normais climatológicas.

Em Fortaleza, a média da temperatura máxima mensal é de 31,5°C, o mesmo valor do último mês, que, neste ano, ficou 0,7°C acima da normal climatológica.

Apesar do histórico indicar tais dados, as médias observadas, ao fim do mês, podem ficar abaixo ou acima do esperado, além da própria média em si.

Dados recentes

No último fim de semana, as máximas pontuais foram registradas em Parambu, com 38°C, e em Tauá, que chegou aos 37,8°C, ainda conforme dados da Funceme e do Inmet.