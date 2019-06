Sobral terá, a partir de agosto, obras de reforma do Museu Dom José, Abrigo Coração de Jesus e Igreja Menino Deus

Uma parceria entre a Prefeitura de Sobral e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está garantindo a preservação e restauração de importantes prédios que marcam a história cultural e religiosa do Município. As obras, com início previsto para o mês de agosto, terão investimentos de R$ 6,2 milhões, sendo R$ 3 milhões para o Abrigo, R$ 2 milhões para o Museu Dom José e R$ 1 milhão para a Igreja Menino Deus.

O convênio, assinado pelo prefeito Ivo Gomes e pela presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, faz das ações do PAC Cidades Históricas. Com previsão de seis meses para conclusão, as obras passam pela restauração de partes das edificações, readequação às normas de incêndio, substituição de fiação e tubulação elétricas e adequações de acessibilidade.

No caso do Abrigo, a intervenção inclui a ampliação de suas funcionalidades e da quantidade de leitos. Quando inaugurado, o espaço que hoje tem capacidade de atender cerca de 40 pessoas, passará a ter condições de acolher mais de 90 idosos. O conjunto arquitetônico e urbanístico de Sobral é reconhecido como patrimônio histórico nacional desde 1999. A área tombada se estende da margem do Rio Acaraú à Rua Coronel Monte Alverne, totalizando mais de 2 mil imóveis dentro da área de preservação patrimonial.