Sobreira volta a defender aprovação de projeto que proíbe canudos plásticos no CE

O deputado estadual Marcos Sobreira (PDT), em pronunciamento, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, fez apelo aos colegas parlamentares para aprovarem projeto de sua autoria que proíbe o uso de canudos plásticos no Ceará.

Sobreira elogiou a decisão da Câmara Municipal de Fortaleza aprovar proposição com esse mesmo teor apresentada pelo vereador Iraguassú Filho (PDT). Ele disse esperar sensibilidade do prefeito Roberto Cláudio (PDT) para sancionar o projeto de lei.

Ao defender a importância de ações para preservação do meio ambiente, Marcos Sobreira citou São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre como cidades que avançam com uma legislação que barra o uso de canudos e sacolas plásticas. Disse que o seu projeto tem por objetivo contribuir com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, deseja vê-lo aprovado sem prejuízos à indústria e ao comércio.

Após ser aprovado pela Câmara Municipal, o projeto do vereador Iraguassú Filho será submetido à apreciação do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo, de forma integral ou parcial.