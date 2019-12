Soldado Noélio ‘’joga pegadinha’’ e impõe constrangimento a deputados na Assembleia Legislativa

O deputado estadual soldado Noélio (PROS) impôs, nesta quinta-feira (12), constrangimento aos colegas parlamentares ao dizer que, ao apresentar um requerimento com pedido de informações sobre as obras paradas do Governo do Estado, mesmo já dispondo dos dados, queria apenas saber e mostrar à sociedade como se comportam os representantes do povo e, especialmente, os aliados do Executivo na Assembleia Legislativa.

Noélio fez a revelação após o deputado Elmano Freitas (PT), integrante da base de apoio parlamentar do Governador Camilo Santana, criticar o Governo por orientar os deputados estaduais aliados a derrubarem requerimentos com pedido de informações sobre obras e ações do Poder Executivo.

Elmano disse que votou a favor do requerimento de Noélio porque defende a transparência e reafirmou a sua discordância sobre a orientação para deputados governistas se oporem a esse tipo de proposta.

Elmano disse, ainda, que o requerimento poderia até ser desnecessário porque Noélio, assim como outros parlamentares e qualquer cidadão, tem as informações sobre as obras no portal da transparência do governo estadual. Foi, então, que o deputado soldado Noélio confessou que já dispunha das informações sobre as obras.

A atitude do representante do PROS foi definida pelo deputado Carlos Felipe (PC do B), em tom de crítica, como incompreensível. Em suas curtas palavras e de forma moderada, Carlos Felipe traduziu o constrangimento imposto pelo colega de Assembleia Legislativa. A revelação do deputado Elmano de que votara a favor do requerimento de Noélio ajudar a aumentar ainda mais o constrangimento para os parlamentares.