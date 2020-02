Sorridente, Camilo diz, ao ser perguntado sobre Prefeitura de Fortaleza, que continuará no Governo

O governador Camilo Santana (PT) não escapou, nesta segunda-feira (3), de indagações sobre as eleições municipais e, ao ser questionado se estava entre as opções para candidatura à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT), disse, sorridente, que continuará exercendo as suas funções como governador e não faz sentido entrar na corrida pela Prefeitura da Capital.

“Continuarei exercendo a minha função que os cearenses me deram com muita generosidade, muita confiança e o processo eleitoral…vamos iniciar uma discussão, um debate com os partidos aliados”, disse Camilo, ao definir como sem sentido a sua saída do Palácio da Abolição para concorrer à sucessão em Fortaleza.

A notícia sobre uma possível entrada de Camilo Santana na disputa pela Prefeitura, definida nos bastidores como loucura total, entrou em uma análise sobre os cenários políticos de 2020 e 2022. O assunto ganhou destaque no Jornal Alerta Geral, dentro do Bate Papo Político entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

