A Mega-Sena poderá pagar R$90 milhões, no concurso 2187, nesta quarta-feira (11), a partir de 20 horas (horário de Brasília), em São Paulo. O apostador precisa acertar 6 dezenas. As apostas poderão ser feitas até 19 horas em qualquer casa lotérica do país. Os bilhetes inciais custam apenas R$3,50.