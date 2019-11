Spaece avalia alunos do Ensino Fundamental até quinta-feira

Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), iniciou, nesta terça-feira (26) e vai até esta quinta-feira (28), a aplicação de provas do Sistema Permanente da Avaliação da Educação Básica (Spaece) para alunos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. Será uma avaliação externa, censitária, para identificar como está a aprendizagem dos 297.577 estudantes matriculados nesta etapa da Educação Básica. A ação vai abranger 3.936 unidades escolares dos 184 municípios cearenses.

De acordo com o calendário, as provas abrangeram, nesta terça-feira (26), os alunos do 9º ano. Nesta quarta (27), será a vez dos alunos do 5º ano. Na quinta-feira (28) último dia do Spaece, serão avaliados alunos do 2º ano.

A avaliação tem como foco o domínio das competências e das habilidades esperadas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. No caso das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, na vertente Spaece-Alfa, a avaliação terá como base o nível de leitura de cada uma.

O Sistema de Avaliação tem como finalidade diagnosticar a qualidade da educação pública cearense e tem servido para a implementação de políticas públicas educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas estaduais e municipais.

Para realizar a avaliação, a Seduc promove em todos os municípios cearenses, o treinamento presencial para aplicadores e supervisores que atuarão na aplicação das provas do Spaece. O treinamento busca continuamente melhorar a qualidade do processo avaliativo, para assegurar elevado grau de eficácia nas avaliações realizadas. Com esse objetivo, realiza encontros presenciais com as equipes de avaliadores, a fim de garantir a isonomia de procedimentos durante a aplicação dos testes.

O Spaece completa, neste ano, 27 anos de atuação. É constituído de três focos: Avaliação da Alfabetização – Spaece-Alfa (2º ano do EF), Avaliação do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) e Avaliação do Ensino Médio (3ª série e EJA). A iniciativa tornou-se em um instrumento essencial na fomentação de debate público e na promoção de ações orientadas para a melhoria e execução da democratização do ensino, garantindo a todos igualdade de acesso e permanência na escola.