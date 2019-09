SPS capacita técnicos para acompanhar as famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância

Técnicos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) iniciaram nesta segunda-feira (9), uma série de treinamentos para acompanhamento domiciliar das 54.711 mil famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância nos 184 municípios cearenses.

A partir de agora, técnicos da SPS e municipais visitarão, uma a uma, todas as famílias beneficiadas pelo Cartão Mais Infância, realizando monitoramentos e checando a evolução do desenvolvimento infantil e social das famílias atendidas. “Precisamos acompanhar de perto e de fato o desenvolvimento social dessas famílias”, ressaltou a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, lembrando que, hoje, todos os municípios cearenses estão contemplados com o Programa Mais Infância Ceará.

Iniciamos neste momento o que chamamos de caminhada do bem, uma trajetória de conversa e de maior acolhimento das pessoas mais carentes, acrescentou a titular da SPS, Socorro França. Ela explica que o acompanhamento “in loco” das famílias é essencial para a evolução na promoção do desenvolvimento social infantil e familiar.

O cartão é mais uma ação do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, em prol do desenvolvimento das crianças cearenses. Ele consiste na transferência direta de renda no valor de R$ 85 mensais, às famílias em situação de extrema pobreza, com crianças de zero a seis anos de idade.

Além da transferência de renda, por família, os beneficiários terão acompanhamento pelas equipes de Saúde da Família e da Assistência Social da SPS e dos Municípios, bem como acesso preferencial aos programas financiados pelo Fecop, nas áreas de habitação, segurança alimentar, saúde, educação e inclusão produtiva.