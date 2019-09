SPSPTrans retira mais de 2 mil faixas irregulares em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), retirou este ano mais de duas mil faixas irregulares de diversas ruas e avenidas da cidade.

Conforme o secretário Assis Medeiros, a equipe da SPSPTrans faz rondas de fiscalização uma vez por semana para combater a poluição visual. “O intuito é deixar Caucaia limpa e organizada”, explica.

Para ter autorização de colocar faixas em vias públicas, o interessado deve formalizar pedido à SPSPTrans. A solicitação é analisada e parecer é emitido pelo setor de Fiscalização/Comércio Ambulante/Espaços Públicos.

Já para denunciar a existência de faixas irregulares, o caucaiense pode entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município através do número 3342.8064 ou ainda pela Ouvidoria Online (https://www.participar.com. br/caucaia/users/sign_in).

SERVIÇO

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

Local: rua José de Pontes, nº 279, no bairro do Açude.