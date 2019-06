SSPDS apresenta plano operacional para Ironman 2019

O evento esportivo Ironman 2019, em Fortaleza, contará com reforço operacional. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio de suas vinculadas, realizou um plano operacional para fortalecer as ações de segurança durante o evento esportivo. A prova será realizada, no próximo domingo (9), às 6h, com largada no Aterro da Praia de Iracema.

Policiais e bombeiros militares foram mobilizados para a operação. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará vai realizar trabalho nas provas aquáticas, com atuação em lanchas, flutuadores, jetskis e pranchões, na prevenção de acidentes e afogamentos. Serão disponibilizados para o circuito 40 guarda-vidas da Seção de Salvamento Marítimo (SSMar), quatro mergulhadores do Núcleo de Busca e Salvamento e um operador de drone, além de dois coordenadores.

Os policiais militares, 207 no total, são do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Polícia de Choque (CPChoque) e dos Batalhões de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), de Policiamento de Eventos (BPE), de Policiamento Turístico (BPTur), do Quartel do Comando Geral (QCG), da Coordenadoria do Comando de Policiamento Metropolitano (CCPM) e dos 5º,12º e 20º Batalhão da PM.

O BPRE garantirá o fluxo de trânsito em trechos de rodovias estaduais, além de garantir que o público acompanhe o evento em segurança. O BPTur atuará nas faixas litorâneas compreendidas pelo circuito. O policiamento geral e o especializado atuaão espalhados nos percursos de Fortaleza e Caucaia.

As delegacias de Polícia Civil que receberão as ocorrências que porventura sejam registradas no evento são as unidades dos 2º, 7º e 34º Distritos Policiais, situadas respectivamente nos bairros Aldeota, Pirambu e Centro, e a Delegacia Metropolitana de Caucaia. As unidades são plantonistas e ficam localizadas nas proximidades dos locais de prova.

Ironman

Essa é a sexta vez que a competição é realizada na Capital. Nesta edição, o evento contará com a participação de cerca de 800 inscritos, de nove nacionalidades diferentes, 25 estados e 135 cidades brasileiras. O evento deve ter impacto de R$ 9 milhões na economia local e atrair quase quatro mil turistas, entre competidores e acompanhantes.