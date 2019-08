SSPDS e MPCE firmam convênio para traçar medidas para redução de crimes no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) celebram convênio mútuo com o objetivo de traçar medidas que contribuam para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Ceará. Dentro da iniciativa serão empenhados esforços e troca de conhecimentos, informações e experiências que viabilizem estratégias para a redução de CVLIs no Ceará.

A assinatura do convênio entre as instituições acontece, nesta terça-feira (27), às 9 horas, na sede da SSPDS, em Fortaleza, com a presença do secretário da Segurança Pública, André Costa, do procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Plácido Barroso Rios, e demais representantes do Sistema de Segurança Pública e do MPCE.

Serviço:

Data: 27 de agosto de 2019 (terça-feira)

Horário: 9 horas

Local: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Av. Bezerra de Menezes, 581 – São Gerardo)