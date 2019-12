Startup cearense lança aplicativo financeiro gratuitamente

Com o objetivo de facilitar a vida de quem divide seu tempo entre investimentos e gerência empresarial, a startup cearense Evolution Financeiro lançou o aplicativo, cujo nome é o mesmo da companhia, com análise, controle e planejamento de todas as atividades financeiras da empresa cadastrada na palma da mão, a um toque e em tempo real. Disponível na versão para Android, o aplicativo funciona como auxílio empresarial em rotinas do dia a dia.

O usuário fechará o contrato de contabilidade digital e receberá, gratuitamente, o sistema financeiro que é possível baixar na loja de aplicativos do seu smartphone, a Google play Store. A expectativa é que, nos próximos meses, o sistema esteja disponível também na versão iOS.