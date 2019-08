Substituição da iluminação pública de Caucaia segue em ritmo avançado

Com o objetivo de garantir melhor trafegabilidade e segurança a população de Caucaia, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), segue com a substituição da iluminação pública nas vias do município. Desta forma, se melhora a oferta do serviço público, além da economia com custos em iluminação.

Dados da SPSPTrans apontam que no período de abril de 2018 a agosto de 2019 já foi substituída cerca de 45% de toda a iluminação pública da cidade. Foram mais de 13 mil luminárias instaladas em 103 bairros/localidades de Caucaia, entre lâmpadas de vapor metálico e LED.

“Essa é uma operação grande, que já beneficiou diversas regiões em toda a Caucaia. Localidades inclusive que nunca tiveram iluminação pública, mesmo existindo há 20 anos. Com isso, não estamos somente colocando poste e lâmpada. Nós estamos dando mais qualidade de vida para os moradores”, sintetiza o prefeito Naumi Amorim.

Conforme o secretário municipal de Patrimônio, Assis Medeiros, o trabalho de substituição e instalação das luminárias tem sido intenso. “Aos poucos, todo o nosso município ficará iluminado com lâmpadas mais eficientes. E terá alta qualidade de iluminação pública. Até o final do ano planejamos ter 60% da iluminação de Caucaia renovada”, ressalta.

Campos e Areninhas

A SPSPTrans também executou instalação e melhorias na iluminação em 28 espaços esportivos, sendo 7 novas instalações em campos, 11 melhorias e mais 4 instalações em areninhas, 2 melhorias em areninhas, uma instalação numa quadra poliesportiva e por último três melhorias em quadras poliesportivas.

Na próxima sexta-feira (23/8) será entregue a nova iluminação do Campo Flameguinho, localizado na região de Campo Grande.