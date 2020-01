Sucessão em Massapê: Luiz Pontes entra no jogo e anuncia candidato próprio do PSDB

O presidente da Executiva Regional do PSDB, ex-senador Luiz Pontes, destacou, nesta sexta-feira, durante encontro com aliados e lideranças políticas em Massapê, duas condições determinantes na disputa pelo comando do município: o PSDB terá candidato próprio à Prefeitura e o nome que está em definição vai estar comprometido com uma campanha propositiva, sem agressões e ideias claras para a gestão.

Vamos apresentar um candidato que tenha um projeto de mudança para Massapê. Não lançamos candidato em 2016 para apoiarmos Jaques Albuquerque. A parceria naufragou, mas não foi nossa culpa. Respeito a decisão deles, mas nosso município sente as consequências e nós vamos resgatar Massapê, declara Luiz Pontes, citado, entre aliados, como a melhor opção do PSDB à Prefeitura do Município.

Com um discurso maduro e firme para a campanha, Luiz Pontes ouviu os aliados para o PSDB apresentar um grande projeto de desenvolvimento para o município.

Vamos construir esse nome, que será apresentado no momento certo, mas já adianto: não farei aliança apenas para locupletar interesses de terceiros, disse o ex-senador tucano que, hoje, comanda articulações para o PSDB lançar candidatos próprios a prefeito em cidades do Interior e da Grande Fortaleza.

Ao confessar gratidão ao povo massapeense, Luiz Pontes afirmou: “ Gosto de Massapê, tenho serviço prestado ao município e, sem medo de dizer, ando na minha terra de cabeça erguida e olhando nos olhos de cada cidadão. Isso é uma tranquilidade para quem iniciou na política em 1982 e continua fazendo a boa política, mesmo sem mandato”, disse o tucano, em entrevista à Rádio Coqueiros FM, momentos antes de seguir com sua agenda de encontros na região.