Sucesso da arte cearense: Juca Máximo expõe obras na Índia e é capa da revista Exclamation Magazine, na Flórida

Colecionando exposições e prêmios em 2019, Juca Máximo encerra o ano com exposição no Museu de Goa, na Índia. Estão expostas as obras Intense, vencedora do prêmio Carbon da Fabrik em Londres, do prêmio Daylighted nos EUA e exposta em Los Angeles, San Francisco, San Diego, Oakland e Redwood. Já esteve também em Chicago, pela Saatchi Art, na The Other Art Fair; e a infogravura Escreva sua história 1, vencedora do prêmio Daylighted, Minus37 de Sidney e que também está na Saphira Ventura Gallery em Nova Iorque. A mostra é intitulada Gaaf’19 e permanece no local até fevereiro de 2020.

Este ano foi, com certeza, um marco em minha carreira e encerrá-lo com uma exposição na Índia é uma grande conquista para mim. É incrível como a arte é uma linguagem universal, revela o artista. O Museu de Goa é uma galeria de arte contemporânea de propriedade privada perto de Calangute, Goa. Com 1.500 metros quadrados, é o maior espaço privado de arte da Índia e foi fundada pelo artista Subodh Kerkar.

Um dos melhores artistas visuais, pela Exclamation Magazine

Juca Máximo também foi escolhido para estar na revista Exclamation Magazine, da Flórida. A publicação é focada em mostrar os principais criadores de entretenimento e arte e enriquecer, de maneira refinada, todos os fornecedores de moda, música e demais áreas abordadas. A revista conta, ainda, com uma edição de luxo destinada a colecionadores, curadores e personalidade da Flórida. A obra escolhida para estar na capa foi a Portrait Colors VIII.