Sujeira: Silvana critica esconde-esconde de Queiroz Filho e a omissão da Prefeitura

A deputada estadual Silvana Oliveira (MDB) manifestou, na manhã desta quarta-feira (22), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, indignação com a indiferença e a forma como o seu colega deputado Queiroz Filho (PDT) a tratou para responder uma demanda de moradores do bairro Aerolândia, em Fortaleza.

Silvana definiu como “esculhambação” a fedentina em ruas da Aerolândia. Ela disse ter procurado o deputado Queiroz Filho para interceder junto à Prefeitura e a Cagece em busca de uma solução para o problema.

Silvana não gostou do gesto de Queiroz de esconde-esconde ou deixar com assessores o caminho para tratar sobre a reivindicação dos moradores da Aerolândia. Ela fez o pronunciamento olhando para a bancada em que fica Queiroz Filho e dizendo que o esperava para manifestar o seu descontentamento. Silvana cobrou a Prefeitura e à Cagece obras de drenagem ou construção de uma estação de tratamento de água para os moradores se livrarem do mau cheiro nas ruas do bairro.

Veja vídeos da deputada Silvana Oliveira falando sobre o assunto: