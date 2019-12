Sul, Maciço, Ibiapaba e faixa litorânea do Ceará têm condições de chuva até quarta-feira

Os últimos dias de 2019 devem ser de chuva na porção mais ao norte e também no sul do Ceará, segundo análise realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta segunda-feira (30).

Neste momento, observa-se, por meio de imagem de satélite e resultados de modelos numéricos de previsão, nebulosidade expressiva sobre o Estado e também a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cuja borda norte está sobre o norte da Bahia. Tais condições colaboram para precipitações.

Como o cenário deve permanecer até, pelo menos, a próxima quarta-feira (1º), a tendência é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na Ibiapaba, Maciço de Baturité, faixa litorânea – principalmente entre a madrugada e o início da manhã – e no sul.

Dados preliminares

As precipitações, inclusive já estão ocorrendo desde este domingo (29). No balanço parcial referente ao intervalo entre as 7h de ontem e a 7h de hoje, a rede de observadores mantida pela Funceme indica registros em, pelo menos, 16 municípios.

Os maiores acumulados informados até o começo desta manhã foram em Brejo Santo (Posto: Brejo Santo – 26 mm), Missão Velha (Posto Gameleiro de S. Sebastião – 22.2 mm) e Lavras da Mangabeira (Posto Iborepi – 13 mm). Os dados serão atualizados ao longo do dia. Para acompanhar, basta acessar funceme.br/calendario ou pelo app ‘Calendário de Chuvas’.

Por meio dos radares, é possível observar precipitações, na manhã desta segunda, concentradas na porção mais a leste do litoral do Ceará, Maciço de Baturité e ainda em pontos isolados do Cariri. É possível acompanhar pelo link funceme.br/radar.

Réveillon

Para quem vai curtir o Réveillon no litoral, incluindo Fortaleza, a expectativa, neste momento, é que chuvas ocorram na madrugada da quarta e se prolongue até o início da manhã.