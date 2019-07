Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará embarga Zoológico São Francisco de Canindé

Desde a última quinta-feira (4), o Zoológico São Francisco, localizado no Centro de Canindé, está embargado. De acordo com o órgão, o local teve as atividades para visitação paralisadas por ausência de licenciamento para funcionar.

A Semace informou ainda que o Zoológico ficará fechado para visitas até a regularização. Mesmo com o embargo, o proprietário precisa cumprir com as obrigações em relação aos cuidados com os animais.

De acordo com o assessor do Santuário de São Francisco, Jander Silva, o setor administrativo e jurídico do órgão está buscando resolver as pendências para regularizar o funcionamento o mais rápido possível.