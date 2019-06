Superior, Flamengo vence o Fortaleza por 2 a 0 pela Série A

O Fortaleza sabia que a missão era difícil. Encarar o poderoso Flamengo diante de sua torcida, enfrentando excelentes jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Diego, essas circunstâncias já colocavam na mesa a situação adversa que o elenco comandado por Rogério teria de lidar para conseguir ganhar algum ponto, o que não conseguiu.

Movimentada, a partida teve início com investidas dos dois lados, porém, o Rubro-Negro tomou logo cedo as rédeas do jogo. As boas transições pela direita mostraram a deficiência do tricolor naquele setor. O atacante Gabigol aproveitou a fraqueza e chegou várias vezes ao ataque. O primeiro gol saiu de uma jogada trabalhada onde Arrascaeta colocou Gabigol sozinho no meio do gol, sem goleiro, abrindo o placar no Nilton Santos.

Sem demonstrar cansaço, o Flamengo voltou colocando mais pressão no segundo tempo e impedindo qualquer movimentação e construção de jogada do Fortaleza. A superioridade foi convertida no segundo gol, quando Arrascaeta encontrou Gabigol dentro da área livre pra chutar no canto esquerdo e ampliar. À princípio o impedimento foi marcado, mas logo o VAR entrou em ação e validou o gol.

Com a vitória o Flamengo alcança os 13 pontos e atinge a vice-liderança da competição, já o Fortaleza segue na 14° colocação com 7 pontos. Na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Fluminense no clássico Fla-Flu, o Tricolor do Pici viaja para porto alegre e enfrenta o Grêmio no próximo jogo.