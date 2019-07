Surpresa? Brasil e Peru decidem a final da Copa América no domingo

A seleção brasileira já conhece seu adversário na disputa pela Copa América 2019. A seleção do Peru venceu o Chile por 3 a 0 nessa quarta-feira (3) e disputará a decisão contra o Brasil neste domingo (7). O jogo, inusitado, será a primeira decisão entre as duas seleções por uma final de Copa América.

O Peru fez por merecer. Mesmo não sendo favorito, foi para cima do Chile, com marcação sob pressão e proposta ofensiva durante boa parte do jogo. Aos 20 minutos, Cueva recebeu na ponta, cruzou para a área e Flores marcou o primeiro gol da partida.

Aos 37 minutos da primeira etapa, a defesa do Chile marcou bobeira e sofreu o segundo, dessa vez, de Carrillo. Após isso e com vitória bem encaminhada, só no final da segunda etapa, aos 45 minutos, o artilheiro, conhecido da torcida brasileira, Guerrero, fechou as portas para os chilenos: 3 a 0.

A seleção peruana retorna a uma final de Copa América após 44 anos no domingo, às 17h, no Maracanã. Os canarinhos precisarão mostrar um bom futebol para superar os peruanos. O Brasil busca seu nono título na competição, já o Peru busca seu terceiro título.