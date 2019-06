Suspeito de assassinar jovem em Pedra Branca troca tiros com Guarda Municipal de Crateús, no Piauí

Na noite desta quinta-feira (20), o suspeito de assassinar a universitária Danielle de Oliveira, de 20 anos, em Pedra Branca, Zé do Valério, trocou tiros com uma equipe da Guarda Municipal de Crateús. A ação aconteceu em Camará, no município de Buriti dos Montes, no Piauí, localizado a cerca de 55 km da cidade cearense.

De acordo com informações do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Crateús, as forças de segurança cearenses montaram uma campana próximo a um olho d’água. Por volta das 23h, o suspeito apareceu no local e atirou contra os agentes logo após a abordagem. Durante a troca de tiros, o suspeito conseguiu fugir e deixou para trás uma sacola com comida, água e outros pertences.

O homem, identificado como José Pereira da Costa e mais conhecido como Zé do Valério, é procurado desde 24 de abril acusado de assassinar a estudante. Ele trabalhava como vaqueiro no sítio da família da jovem, em Pedra Branca.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto foi encontrada na localidade de São Joaquim, com apoio dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O local fica próximo à residência de Zé do Valério, que de acordo com apuração policial, utilizou o veículo.