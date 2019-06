Suspeito de estuprar adolescente de 13 anos é preso em flagrante pela Polícia Militar.

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de um suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. O fato aconteceu no final da manhã desta terça-feira (25), no Centro de Fortaleza, Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4). Márcio da Silva de Souza (19) foi conduzido pelos militares para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A prisão aconteceu após militares que fazem o policiamento a pé na região do Centro serem acionados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) acerca de uma ocorrência de estupro em andamento. De posse das informações sobre o fato, os policias seguiram até um dos imóveis situados no Parque da Criança, onde segundo a denúncia o suspeito teria levado a vítima.

Os PMs realizaram buscas no local, onde avistaram o suspeito, ainda de posse da faca e com as calças baixadas. A jovem também estava no local. Os policiais acolheram a vítima e prenderam Márcio de Souza. Além da faca, utilizada por ele para ameaçar a garota, foi apreendida uma mochila contendo um caderno e um aparelho celular, material possivelmente roubado em outra ação do infrator; além de um cadeado, uma corrente e ainda duas camisas, uma azul e outra preta, que o suspeito trocava para tentar despistar a Polícia.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde foi instaurado inquérito policial. A jovem foi encaminhada para a realização de exames e para passar por todos os atendimentos prestados a vítimas de estupro. Já Márcio de Souza, que já possuía antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Outras vítimas

Na sede da especializada, uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 19, que haviam registrado Boletim de Ocorrência em unidades da Polícia Civil por tentativa de estupro e estupro, respectivamente, se apresentaram à autoridade policial competente e reconheceram Márcio de Souza como o autor dos crimes contra elas. A tentativa de estupro contra a adolescente foi registrado no dia 18 de junho deste ano, no Bairro de Fátima; enquanto o estupro da maior aconteceu no dia 7, também deste mês, no Centro.

A equipe da Dceca, coordenada pelo delegado Levy Louzada, reúne informações acerca dos dois casos. As investigações continuam, agora, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas do infrator.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelos números (85) 3101.2044 / 3101.2045, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). O sigilo e o anonimato são garantidos.