Suspeito de estuprar e ameaçar mulher com foice é preso em Ibiapina

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (7) suspeito de estuprar uma mulher e ameaçá-la com uma foice em Ibiapina, na Região da serra da Ibiapaba. De acordo com a polícia militar, os familiares sentiram falta da jovem e saíram para procurá-la. Chegaram a um rio próximo do sítio onde encontraram o suspeito e a vítima sem roupa. Os parentes se revoltaram e agrediram o homem.

Durante a briga o suspeito ameaçou um dos parentes com uma foice. Em seguida, ele foi até a casa dos familiares da jovem e quebrou vários objetos. Os policiais foram acionados para um crime de tentativa de homicídio e quando chegaram ao local presenciaram a confusão. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Tianguá. A foice foi apreendida.

A vítima foi conduzida para o Hospital de Ibiapina e em seguida para o Instituto Médico Legal de Sobral para realizar exames.