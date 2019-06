Suspeitos de fraudarem a Operação Carro-Pipa no município de Salitre são presos

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) deixou duas pessoas presas na manhã desta quinta-feira (6), por fraude no programa “Operação Carro-Pipa”. A Polícia Federal organizou a ação na rodovia CE-187, no Município de Salitre, no sul do Estado. A ofensiva foi desencadeada às 8h quando dois caminhões do programa de abastecimento de água foram parados portando rastreadores de outros carros-pipa.

Os agentes descobriram que dois carros que realizavam o serviço portavam mais de um rastreador. Um dos caminhões estava com oito equipamentos que medem a quilometragem, quando apenas um era regular. O outro tinha dois equipamentos. Foram apreendidos ao todo, 10 rastreadores. A Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte, responsável pelo caso, suspeita que, pelo menos, 10 pessoas estejam envolvidas na fraude, devido ao número de rastreadores apreendidos,.

Segundo o delegado do caso, Ricardo Matias, foi a própria população que denunciou o caso à polícia, reclamando da qualidade da água que estava sendo distribuída.