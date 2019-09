Suspeitos são presos em flagrante por tráfico de drogas na zona rural de Capistrano

Três suspeitos foram capturados em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após o recebimento de denúncias sobre o comércio de drogas, na localidade de Mármore, zona rural do município de Capistrano, nesta quinta-feira (19). Foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie e outros materiais oriundos da prática criminosa.

Após receberem informações acerca do comércio de drogas na região, policiais civis da Delegacia Regional de Baturité, com apoio da Delegacia Municipal de Aracoiaba, diligenciaram até uma residência na localidade de Mármore, apontada como ponto de vendas de drogas. Chegando ao imóvel, os policiais constataram uma intensa movimentação e abordaram os suspeitos. O trio confirmou a atividade ilícita. No local, foram encontradas 30 trouxinhas de maconha, nove papelotes de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 75 em espécie.

Diante dos fatos, o trio foi encaminhado para a Delegacia Regional de Baturité onde todos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os infratores encontram-se à disposição da Justiça.

Denúncia

A Delegacia Regional de Baturité disponibiliza um número para denúncias para onde podem ser repassadas informações que ajudem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 99921-8236, por meio de mensagens, áudios e vídeos. As informações também podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.