Suspensão de aulas para cinquentinha e simulador para tirar CNH começa a partir de setembro

A partir de setembro, acaba a exigência do uso do simulador nas autoescolas para quem quiser tirar a CNH na categoria B. O uso do equipamento passa a ser facultativo. Com isso, cai o número de horas/aulas obrigatórias, que passará de 25 para 20 horas.

Já as mudanças para as famosas cinquentinhas são outras. A partir de setembro, durante 1 ano, quem quiser guiar cinquentinhas poderá fazer as provas teórica e prática sem ter feito aulas. Somente se for reprovado, terá que passar por aulas práticas. Em setembro de 2020, voltam a ser exigidas as aulas, mas o número vai cair de 20 para 5 horas, sendo que uma delas dever ser noturna.