“Talvez o maior constrangimento da Assembleia Legislativa nos últimos 30 anos”, afirma Luzenor de Oliveira

Ecoou! As declarações de André Fernandes (PSL), afirmando no plenário da Assembleia que recebera constantes denúncias do envolvimento de parlamentares com o crime organizado, tomaram por completo os corredores da casa legislativa.

O documento contendo as denúncias contra os deputados, possivelmente envolvidos com facções, foi entregue por André ao Ministério Público de maneira sigilosa, no entanto, houve vazamento e descobriu-se que o nome do deputado Nezinho Farias (PDT) é um dos acusados pelo parlamentar do PSL.

Nessa terça-feira (19), na Assembleia Legislativa, diversos parlamentares se pronunciaram repudiando as acusações de Fernandes que colocam em cheque a reputação dos 45 políticos e também se solidarizaram com a pessoa do deputado Nezinho Farias, destacando sua trajetória parlamentar e reputação.

Dentre os deputados presentes, se manifestaram nomes como Elmano de Freitas (PT), Heitor Ferrer (SD), João Jaime (DEM), Salmito Filho (PDT), Evandro Leitão (PDT), entre outros. Por sua vez, o parlamentar Nezinho Farias se manifestou perante as acusações:

Jamais eu traria pra essa casa qualquer coisa que desabonasse essa casa. Eu não troco a minha honra, com todo respeito ao mandato de todos os vocês. Hoje estou aqui indignado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sarto Nogueira (PDT) se manifestou sobre o assunto afirmando que os partidos que se sentem lesados, devem encaminhar suas representações ao Conselho de Ética Parlamentar:

“Estamos tratando aqui de algo sério, que deve obedecer a todo um processo jurídico”, salientou. Como presidente, digo aqui que os fatos falam por si sós e precisam ser analisados de maneira célere. O mandato de deputado nos investe inviolabilidade, o que é bem diferente de irresponsabilidade”

Os desdobramentos desse assunto tiveram amplo destaque no Bate-Papo político desta quarta-feira (19) do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais). O jornalista Beto Almeida comentou a repercussão negativa disso no dia a dia da Assembleia:

Foi a primeira vez que a Assembleia se viu envolvida em polêmica, não é uma coisa boa para o parlamento. Tira o foco do essencial, de discussões importantes para o povo cearense. É o que eu chamo de fogueira, uma cortina de fumaça que tira de foco o que é importante para o parlamento.

Sobre a resposta de André Fernandes, que gravou vídeo em Brasília onde rebateu as cobranças dos deputados quanto à origem das denúncias, afirmando que “não deve satisfação a ninguém”. Para o jornalista Luzenor de Oliveira, as explicações devem ocorrer “em respeito aos eleitores dos 45 deputados estaduais”:

Ele está pouco preocupado sobre o que o que os colegas pensam e apontam sobre as denúncias. Esse é talvez o maior constrangimento da Assembleia Legislativa nos últimos 30 anos, é uma acusação que acaba jogando lama sobre a Assembleia

Complementando, Beto Almeida reitera que o deputado André Fernandes não adquiriu ainda a postura necessária e correta para um parlamentar da Assembleia Legislativa e pontua que, caso não seja punida, a atitude dele pode resultar em consequências negativas:

Ele tá falando para o eleitor dele, como eu disse ele não fez a transição do youtube para o parlamento. Continua como garoto que fazia vídeos engraçados na internet. Ele tem que ter ética, pra além da ética tem que ter verdade e tem que ter justiça. Tem que ser adotado alguma medida. Pode surgir daí a cassação, pode surgir a advertência por escrito ou a suspensão do mandato.

O deputado André Fernandes (PSL) atualmente encontra-se em Brasília e não informou quando deve retornar para o estado, mas entende-se que os demais parlamentares aguardam a declaração formal de Fernandes no plenário da Assembleia Legislativa sobre o assunto.