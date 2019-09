Tamboril: agricultor é preso em flagrante com mais de 200 litros de gasolina

Um agricultor foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), quando adquiria gasolina em um posto de combustível em Tamboril, no interior do Ceará. Com ele foram apreendidos 234 litros do combustível que estavam armazenados em seis galões. Em depoimento, o homem afirmou que o combustível era para o próprio consumo e não tinha envolvimento com facções.