Tarifas bancárias sobem e pesam mais no bolso; cearenses terão que economizar mais

Grande parte dos cearenses que têm contas em bancos gasta mensalmente para tê-las, e não sai barato. Dados do aplicativo de controle de finanças pessoais Guiabolso, que contam com 5,6 milhões de usuários, mostra que 45% pagaram para manter suas contas nos bancos, em junho deste ano. O que saiu, em média, por R$ 36,88 reais por usuário. Esses custos tem pesado cada vez mais no bolso dos cearenses.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que, em dois anos (de abril de 2017 a março de 2019), os preços de 70 pacotes de serviços ofertados pelos bancos subiram, em média, 14%, enquanto a inflação do período foi de 7,5%.

O Banco Central, que regula o setor bancário, obriga os bancos a oferecerem uma conta de serviços essenciais gratuita, mas poucos usuários sabem disso e acabam gastando mais do que o necessário. Segundo um levantamento do Guiabolso, 99% dos usuários ativos do aplicativo não usam tudo que pagam da cesta de produtos oferecidos pelos bancos. Onde se poderia economizar, em média, de R$ 500 reais por ano em tarifas.