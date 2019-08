Tarifas de embarque no Aeroporto de Fortaleza terão aumento de 3,37%

Conforme divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29), os preços das tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia do Aeroporto Internacional serão reajustados.

Segundo a nova tabela, o embarque doméstico saiu de R$ 31,08 para R$ 32,13 e o internacional de R$ 55,04 para R$ 56,90. Foi um aumento de 3,37% comparado aos antigos valores estabelecidos em agosto de 2018, porém menor que o reajuste em 4,39% do ano passado.

De acordo com a Portaria nº 2/SRA, de 02 de janeiro de 2019, ainda há o adicional tarifário TFAC incidente sobre as tarifas de embarque internacional. O acréscimo é de U$ 18,00, com base na cotação média do dólar dos Estados Unidos da América. Para o ano-base 2018 é de R$ 3,6558, sendo o adicional tarifário TFAC a ser cobrado de R$ 65,80.